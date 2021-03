Covid-19 en Inde: retour fulgurant du virus, un couvre-feu décrété dans plusieurs villes

Le nombre de nouveaux cas quotidiens est passé de 10 000 à 60 000 en quelques semaines. Cette hausse est la plus forte dans l’État du Maharashtra, où des couvre-feu ont été décrétés. Mais partout la reprise se profile et le pays tente de se préparer au pire.

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Le Covid-19 fait un retour fulgurant en Inde. Est-ce le relâchement de la discipline, l’arrivée des nouveaux variants, la chute de l’immunité acquise par la population ? L’Inde voit en tout cas la courbe des nouvelles infections remonter encore plus vite que lors de la première vague, durant laquelle elle avait frôlé les 100 000 nouveaux cas quotidiens.

Dans le détail, sur les plus de 60 000 cas détectés ce samedi 27 mars, 40 000, soit les deux tiers, proviennent du Maharashtra. Les hôpitaux se remplissent dans les villes de Bombay, Pune, ou Nagpur. Depuis ce dimanche, un couvre-feu a été décrété dans tout l’État à partir de 20 heures.

« Se préparer à un reconfinement »

Et puis le ministre en Chef Uddhav Thackeray a prévenu : « Il faut se préparer à un reconfinement » si le virus continue de se propager. Son homologue dans le Karnataka a averti des mêmes perspectives pour la ville de Bangalore.

Car si la hausse y est pour l’instant moins sensible, beaucoup d'États indiens voient les cas remonter comme le Gujarat, le Pendjab ou le Kerala. Des tests PCR sont de plus en plus souvent demandés pour passer les frontières. Plusieurs États ont imposé ce lundi des restrictions pour la célèbre fête de Holi.

Au total, l'Inde compte 500 000 cas actifs du Coronavirus. 60 millions de doses de vaccins ont été administrées dans le pays qui compte plus d’un milliard d’habitants.

