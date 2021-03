Entretien

Birmanie: le spectre d’une guerre civile totale

Deux mois après le coup d’État, la répression de la junte contre les civils a fait plus de 520 morts. REUTERS - STRINGER

Texte par : Jelena Tomic Suivre 6 mn

Deux mois après le coup d’État, la répression de la junte contre les civils a fait plus de 520 morts. Mardi, trois fractions rebelles ethniques ont menacé de rejoindre le mouvement de contestation si le bain de sang continue. En parallèle, deux autres groupes rebelles ont attaqué des bases militaires dans les États Karen et Kachin, provoquant des frappes aériennes contre les civils. Entretien avec Debbie Stothard, fondatrice et coordinatrice d'Alternative ASEAN Network pour la Birmanie (ALTSEAN).