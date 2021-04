Cachemire: les échanges commerciaux entre le Pakistan et l'Inde ne reprendront pas

Face à une réaction politique hostile, le Pakistan a annulé son autorisation pour des importations limitées de sucre, coton et blé d'Inde. Le froid entre les deux pays au sujet du Cachemire, territoire partagé entre les deux États, semble perdurer.

Le Pakistan fait volte-face. Tant que New Delhi ne rendra pas au Cachemire indien son statut de semi-autonomie, Islamabad ne reprendra pas les importations de blé, coton, laine autorisées la veille par le comité de coordination économique pakistanais, a prévenu ce jeudi le ministre pakistanais de l'Intérieur Sheikh Rashid Ahmed.

Mercredi, son collègue des Finances Hammad Azhar avait annoncé que le gouvernement avait pris la décision de rouvrir les échanges commerciaux avec l'Inde « dans l'intérêt du peuple », malgré la dispute entre les deux pays au sujet du Cachemire –territoire partagé entre les deux États qui souhaitent tous deux en contrôler la totalité.

Ces échanges devaient permettre de limiter une inflation rampante dans le pays. Car l'économie pakistanaise est en lambeaux, et la situation ne cesse de s'aggraver avec la troisième vague de Covid-19 et les mesures de confinement partielles qui l'accompagnent.

Islamabad a interrompu le commerce et les relations diplomatiques avec l'Inde en 2019 quand Delhi a décidé de retirer au Cachemire, une zone volatile et majoritairement musulmane, ce statut spécial et mis en place des mesures sécuritaires sévères. Les deux pays ont alors retiré leurs principaux diplomates et le personnel consulaire a été rappelé ou bien expulsé.

Depuis, les relations sont restées froides, mais des signes récents de rapprochement ont été notés, comme des lettres échangées entre le Premier ministre indien Narendra Modi et son homologue pakistanais Imran Khan, ou encore une reprise des discussions cette semaine au sujet de l'utilisation des ressources issues de l'Indus, fleuve qui coule dans les deux pays. Un réchauffement critiqué par de nombreuses personnalités politiques pakistanaises.

Bloomberg a signalé la semaine dernière que les Émirats arabes unis avaient aidé à la mise en place d'une ligne de communication secrète entre l'Inde et le Pakistan.

