Covid-19: le laboratoire chinois Sinovac va doubler les capacités de production de son vaccin

Le laboratoire pharmaceutique chinois Sinovac a annoncé vendredi qu’il doublait sa capacité de production de son vaccin contre le coronavirus à deux milliards de doses. Plus de 70 pays utilisent l’un des vaccins chinois, mais l’efficacité de ce sérum est contestée.

Avec notre correspondant à Shanghaï, Simon Leplâtre,

Avec une troisième ligne de production en activité, Sinovac porte ses capacités à 2 milliards de doses par an, soit de quoi vacciner un milliard de personnes. C’est presque autant que Pfizer, qui prévoit de produire 2,5 milliards de doses en 2021.

Sinovac est l’un des grands producteurs chinois de vaccins, aux côtés de Sinopharm et Cansino. L’entreprise a indiqué que 200 millions de doses ont déjà été administrées dans 20 pays, dont la Chine.

Des résultats mitigés

Mercredi, des experts de l’OMS ont déclaré que les vaccins de Sinopharm et Sinovac étaient sûrs et efficaces, mais demandent à obtenir plus de données avant de les approuver officiellement. Le CoronaVac de Sinovac est celui dont les résultats préliminaires sont les moins convaincants : au Brésil, son efficacité pour prévenir les contaminations a été évaluée à 50% seulement, même s’il permet d’éviter les cas sévères dans 80% des cas et la mort dans 100% des cas.

Ce qui veut dire que, s’il est un atout important pour lutter contre les effets du virus, il ne permettra pas forcément aux pays d’atteindre rapidement l’immunité collective et de reprendre une vie normale.

