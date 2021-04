Les inondations meurtrières font une centaine de victimes dans le Sud-Est asiatique

Les secouristes indonésiens à la recherche de victimes après les inondations dues aux fortes pluies. Le 5 avril 2021. via REUTERS - HANDOUT

Au moins 91 morts et des dizaines de disparus, c’est le bilan provisoire des inondations et des glissements de terrain, provoquées par des pluies torrentielles, qui ont frappé ce dimanche 4 avril une zone située entre l’île de Flores en Indonésie, et le Timor Oriental, dont la capitale Dili compte de nombreux morts. Mais c’est en Indonésie que le bilan est le plus lourd.