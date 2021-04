LG met fin à son activité de téléphonie mobile

Les récents téléphones incurvés de chez LG n'auront donc pas de successeurs. @Thomas Bourdeau

Texte par : RFI Suivre 2 mn

LG, l’un des plus grands constructeurs de téléphone portable a décidé de mettre fin à son activité mobile à partir de fin juillet 2021. Cette branche du conglomérat sud-coréen était largement déficitaire et n’avait pas créé de profits depuis 2015. Une décision attendue qui vise à réorienter l’activité vers des secteurs plus lucratifs.