Afghanistan: le président Ashraf Ghani dévoile son plan de paix

Le président afghan Ashraf Ghani lors d'une cérémonie pour Norouz, le Nouvel an persan, à Kaboul le 21 mars 2021. AP - Rahmat Gul

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les négociations piétinent entre les autorités de Kaboul et les Talibans. L’initiative du chef de l'État intervient alors qu’une conférence internationale sous l’égide des États-Unis et de la Turquie devrait avoir lieu ce mois-ci à Istanbul, pour donner un coup d’accélérateur aux pourparlers de paix. Aucune date n’a été fixée pour l’instant et les Talibans n’ont toujours pas confirmé leur présence. Ashraf Ghani compte présenter officiellement son plan de paix lors de ce sommet international.