Vaccination: la Corée du Sud invente la seringue qui garde la dose en trop

Une infirmière sud-coréenne remplit une seringue classique de vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19, dans un centre de vaccination à Séoul, le 20 mars 2021. AP - Jung Yeon-je

Texte par : Nicolas Rocca Suivre 3 mn

Il y a quelques mois les laboratoires pharmaceutiques et certains États discutaient d’une éventuelle dose supplémentaire présente dans les flacons. En Corée du Sud, une seringue a été mise au point pour maximiser les capacités de ces flacons et ainsi récupérer une dose de plus. Le pays mise dessus pour donner un second élan à une campagne de vaccination assez peu réussie jusqu’ici.