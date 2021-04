Indonésie: de Jakarta à Bornéo, le projet de nouvelle capitale relancé

Vue aérienne de Jakarta. AFP - ADEK BERRY

Texte par : Gabrielle Maréchaux

Il y a plus d’un an et demi, le président indonésien Joko Widodo annonçait la création d'une nouvelle capitale pour le quatrième pays le plus peuplé au monde, à Bornéo. Depuis, la pandémie de coronavirus a suspendu ce projet monumental. Mais une annonce vient de relancer ce projet : le dessin du futur palais présidentiel.