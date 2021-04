Inde: pénurie de vaccins au Maharashtra, l’État le plus touché par le Covid

Une femme se fait injecter le vaccin AstraZeneca contre le Covid. Le 9 avril 2021. AFP - PUNIT PARANJPE

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’Inde connait ces derniers jours sa pire vague de contamination depuis le début de la pandémie avec plus de 130 000 cas enregistrés au jeudi 8 avril, pour environ 120 décès. Du coup, les autorités ont accéléré la campagne de vaccination, administrée à plus de 4 millions de personnes par jour. Mais c’est maintenant la production qui ne suit pas, et plusieurs centres de vaccination ont dû fermer par manque de vaccins.