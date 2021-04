Covid-19: le Cambodge s'inquiète face à une situation sanitaire qui se tend

Sur un marché local de Phnom Penh, des Cambodgiens achètent des masques pour contenir la propagation du Covid-19, le 10 avril 2021. AP - Heng Sinith

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Jusque-là relativement épargné par la pandémie de Covid-19, le Cambodge est confronté à sa pire vague de contagion. Alors que moins de 500 cas avaient été officiellement recensés en un an, ces derniers jours, on dénombre plus de 500 cas quotidiens. Le virus touche désormais des lieux emblématiques de la société et de l'économie. À l'ouverture des congés pour le Nouvel an bouddhiste, les autorités préviennent : la situation est critique et des mesures très dures pourraient s'appliquer.