Japon: l'eau contaminée par la catastrophe de Fukushima sera déversée dans l'océan

Environ 1,25 million de tonnes d'eau contaminée sont actuellement stockées dans plus d'un millier de citernes près de la centrale accidentée de Fukushima (image d'illustration). AFP/File

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le Japon a décidé de déverser en mer plus d'un million de tonnes d'eau contaminée de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. Les limites de stockage de cette eau - en partie traitée - vont bientot être atteintes. Cette décision du gouvernement intervient dix ans après l'accident de la centrale causé par un tremblement de terre de force 9 sur l'échelle de Richter suivi d'un tsunami géant. Elle suscite l'opposition des pêcheurs de Fukushima et des pays voisins dont la Corée du Sud, la Chine et Taïwan.