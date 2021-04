Birmanie: l'ONU craint un conflit généralisé, les groupes rebelles font face à la junte

Message de protestation sur le sol alertant les Nations unies sur la situation birmane, à Rangoun, le 14 avril 2021. AFP - HANDOUT

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Birmanie risque de sombrer comme la Syrie dans un conflit généralisé, a mis en garde la Haut Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet. Depuis que plusieurs groupes rebelles ethniques se sont ralliés à la résistance civile, des combats de plus en plus violents ont éclaté surtout dans le nord et le nord-est du pays où l'armée d'indépendance Kachin (KIA) multiplie les attaques et fait face aux ripostes de la junte.