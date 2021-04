Covid-19 en Inde: des rassemblements religieux massifs malgré le record de contaminations

Des fidèles hindous se baignent pour se purifier dans le Gange à l'occasion du pèlerinage Kumbh Mela, à Haridwar, dans l'État de l'Uttarakhand au nord-est de l'Inde, le 12 avril 2021. AP - Karma Sonam

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Pour la première fois, le pays a dépassé pour la première fois la barre des 200 000 nouvelles contaminations quotidiennes au Covid-19, pour plus de 1 000 décès. Les autorités régionales ferment de plus en plus l’économie, mais en parallèle, un festival religieux hindou bat son plein, au défi de toute précaution.