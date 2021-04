Covid-19 en Inde: la deuxième vague touche particulièrement les jeunes

L’Inde continue à lutter contre la violente deuxième vague du Covid-19, qui a fait exploser le nombre de cas : plus de 200 000 enregistrés ces dernières 24 heures, un record absolu pour le pays. Ce qui inquiète les autorités est que cette nouvelle forme de virus est plus contagieuse, et qu’elle touche particulièrement les jeunes personnes, voire les enfants.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Le chef du gouvernement de New Delhi prend son air le plus solennel, comme un père inquiet : lors de cette vague, dit-il, 65% des personnes touchées par le Covid-19 dans la capitale ont moins de 45 ans.

Ceci alarme aussi le docteur Souradipta Chandra, médecin généraliste dans le laboratoire d’analyses Helvetia de New Delhi. « La nouvelle mutation semble toucher le plus fortement les personnes âgées de 15 à 45 ans. Je n’ai jamais vu de patients pédiatriques avant, maintenant je vois des enfants âgés de 10, 12 ou 14 ans être affectés par le Covid, dit-il. Ils ont des symptômes. Je n’ai pas encore vu de cas graves, et je suppose que les cas graves iront plutôt chez un pédiatre. Mais j’ai été informé de cas d’enfants qui ont eu de fortes fièvres. »

► À lire aussi : Covid-19 en Inde: des rassemblements religieux massifs malgré le record de contaminations

Dans le plus grand hôpital Covid-19 de New Delhi, huit enfants de moins de 12 ans sont admis en ce moment, dont un a seulement 8 mois. Les traiter est plus difficile, car il n’y a pas encore d’espace Covid-19 dédié dans les services pédiatrie, et beaucoup de médicaments utilisés ne peuvent être donnés à ces enfants.

► À lire aussi : Covid-19 : l’Inde submergée par une grosse vague de contamination

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne