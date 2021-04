Birmanie: les députés déchus annoncent la formation d'un «gouvernement d'unité nationale»

Le putsch du 1er février en Birmanie a provoqué une mobilisation sans précédent de l'ensemble de la population contre les militaires. Jamais auparavant le pays n’avait affiché une unité aussi large de tous les groupes ethniques et religieux pour bâtir une nation fédérale. Ce vendredi 16 avril, le CRPH, le comité représentatif du Parlement birman, sorte de gouvernement de résistance formé après le coup d’État militaire, a annoncé la formation d’un nouveau gouvernement d’unité nationale. Une journée historique pour les opposants à la junte.

La date n’a pas été choisie au hasard. Le CRPH, le gouvernement intérimaire clandestin, un cabinet composé principalement de membres de la Ligue nationale pour la démocratie, a choisi d’annoncer la composition du nouveau gouvernement d’unité nationale le dernier jour de la fête de l’eau et la veille du nouvel an birman. « Nous sommes fiers d’annoncer l’aube d’une nouvelle ère pour le peuple birman », a tweeté le Dr Sasa, l’envoyé spécial auprès de l’ONU nommé par le comité parlementaire anti-armée, et d’ajouter que la Birmanie s’était doté « pour la première fois de son histoire d’un gouvernement d’unité ».

En dehors du président Win Myint et de la conseillère d’État Aung San Suu Kyi, on y retrouve au poste de vice-président et de Premier ministre des membres de la minorité Kachin et Karen, ainsi qu’une très jeune militante, leader de la contestation Ei Thinzar Maung, qui occupera la fonction de ministre adjointe au ministère des Femmes, de la Jeunesse et de l’Enfance. Reste à savoir si ce nouveau gouvernement obtiendra le soutien et sera reconnu comme légitime par les Nations unies et l’ASEAN.

