Etats-Unis-Japon: Biden et Suga prêts à présenter un front uni sur Taïwan

Ce vendredi 16 avril, la Maison Blanche déroule le tapis rouge au Premier ministre japonais. Yoshihide Suga sera le premier dirigeant étranger à s'entretenir en tête à tête avec le président américain Joe Biden. Tokyo veut y voir un signe que la nouvelle administration à Washington donne une grande importance à l'Asie et ses enjeux. Joe Biden devrait pousser son allié traditionnel à plus de fermeté vis-à-vis d'une Chine décomplexée et expansionniste, notamment dans le détroit de Taïwan.

Publicité Lire la suite

Le Japon sera-t-il prêt à s'engager aux côtés des Etats-Unis et de l'Europe pour mener une politique plus ferme à l'égard de la Chine ? D'aller jusqu'à soutenir des sanctions pour dénoncer les violations des droits de l'homme à Hong Kong ou encore au Xinjiang ? Ce vendredi, le président américain Joe Biden s'entretiendra avec le Premier ministre japonais Yoshihide Suga à Washington.

Washington voudrait pousser son allié vers un front uni face à la Chine. « Voir que Biden conserve une ligne ferme à l'égard de la Chine, c'est quelque chose qui convient tout à fait aux Japonais, souligne Guibourg Delamotte maître de conférence en sciences politiques au département d'études japonaises à l'Inalco, interrogé par Heike Schmidt du service international de RFI. Ils sont vraiment sur une ligne de vigilance : ils se dotent de meilleurs missiles, de meilleurs systèmes de défense. La menace chinoise est vraiment quelque chose qu'ils évoquent depuis vingt ans, trente ans. Ils agissent en développant des alliances à l'étranger avec les pays de l'Asie-Pacifique, avec la France ou avec l'Angleterre. »

Ne pas jeter de l'huile sur le feu

Mais le Premier ministre nippon et son gouvernement resteront prudents, selon Guibourg Delamotte : « Ils agissent de manière assez discrète, sans grands effets d'annonce. Donc les sanctions auraient l'inconvénient d'être une déclaration d'hostilité à la Chine et de ne pas régler les problèmes à leurs yeux. Les Japonais sont des partenaires de premier plan, mais il est vrai qu'ils ne vont absolument pas afficher des positions fermes dans les discours pour s'exposer à des réactions qu'a pu connaître l'Australie, par exemple. Cela se traduit par des positions prudentes sur les droits de l'homme, que ce soit sur le Xinjiang ou sur Hong Kong. Ils ne veulent pas jeter de l'huile sur le feu, mais ils veulent incontestablement que la Chine sente une résistance face à elle parce qu'ils ont le sentiment que c'est le type de discours qu'elle comprend. »

Ainsi, poursuit Guibourg Delamotte, le Japon « sera d'accord pour dire toute l'importance qu'il attache à Taïwan. Il a toutes les raisons de le faire et il l'a déjà fait puisqu'en 1969, il disait déjà que Taïwan était important pour sa propre sécurité. » C'était la dernière fois que les dirigeants américains et japonais avaient fait référence à Taïwan, avant que Tokyo ne normalise ses relations avec Pékin.

Mais aujourd'hui, le Japon serait-il disposé à intervenir contre la Chine aux côtés des États-Unis si Taïwan était attaqué ? « Ce serait un tel cataclysme, cela changerait vraiment la donne, insiste le maître de conférence à l'Inalco. Si la Chine s'en prenait à Taïwan, le Japon se sentirait obligé de réagir avec les États-Unis. Il serait obligé de mettre de côté ses précautions, malgré tout. »

Selon un responsable américain cité par l'agence Reuters, Joe Biden et Yoshihide Suga devraient donc se mettre d'accord sur une déclaration commune concernant l'île revendiquée par la Chine mais gouvernée démocratiquement. Toutefois, selon lui, cette déclaration risque de ne pas correspondre à ce que les États-Unis espèrent de la part de Yoshihide Suga. Le successeur de Shinzo Abe a hérité d'une politique à l'égard de la Chine visant à équilibrer les préoccupations en matière de sécurité et les liens économiques profonds lorsqu'il a pris ses fonctions de Premier ministre en septembre dernier.

► À lire aussi : Pékin déterminé à empêcher un rapprochement entre les États-Unis et Taïwan

« Quad » uni

Avec ce premier sommet en personne avec Yoshihide Suga, et un autre prévu avec le dirigeant de la Corée du Sud en mai, le locataire de la Maison Blanche s'efforce de concentrer les ressources militaires et diplomatiques des États-Unis sur la région indo-pacifique et la gestion de la montée en puissance de la Chine, qu'il considère comme une question de politique étrangère cruciale aujourd'hui.

Le président américain espère dynamiser les efforts conjoints avec l'Australie, l'Inde et le Japon, connus sous le nom de « Quad » (dialogue quadrilatéral sur la sécurité), plus la Corée du Sud, pour contrer la Chine et un ennemi de longue date, la Corée du Nord. Joe Biden et Yoshihide Suga devraient annoncer également ce vendredi les plans de la prochaine réunion du « Quad », a indiqué le responsable américain.

La présentation d'un front uni nécessitera un exercice d'équilibrage délicat étant donné les liens économiques du Japon et de la Corée du Sud avec la Chine et les relations glaciales entre Séoul et Tokyo. Les relations nippo-coréennes se sont détériorées en raison de questions liées à la colonisation de la Corée par le Japon entre 1910 et 1945, notamment en ce qui concerne les femmes coréennes contraintes de travailler dans les maisons de prostitution japonaises pendant la guerre.

► À lire également : Sommet virtuel du Quad: le Japon réfléchit à sa relation avec le voisin chinois

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne