Manifestations anti-Français: «Le Pakistan ne veut pas apparaître comme un pays qui abrite des partis extrémistes»

Jeudi 15 avril, la France conseillait à ses ressortissants et aux entreprises françaises de quitter le Pakistan. Vendredi, le gouvernement bloque l’accès aux réseaux sociaux. Objectif : empêcher les violentes manifestations contre la France après l’arrestation du chef d’un parti islamiste radical, le Tehreek-e-Labbaik. Ces manifestations demandent l’expulsion de l’ambassadeur de France. En cause, l'hommage rendu par Emmanuel Macron à Samuel Paty et sa défense du droit à la caricature. Explications de Gilles Boquérat, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique.

Publicité Lire la suite

Gilles Boquérat : Le Tehreek-e-Labbaik est apparu en 2016, lorsque Mumtaz Qadri, qui avait assassiné le gouverneur du Pendjab, Salman Taseer, avait été condamné à mort et exécuté. Donc, c’était en réponse à l’exécution de ce Mumtaz Qadri. Je rappelle que Salman Taseer avait été connu à l’époque pour avoir notamment pris la défense d’Asia Bibi, cette chrétienne condamnée à mort à l’époque pour blasphème, qui a finalement été libérée et exonérée de toute condamnation par la Cour suprême fin 2018, et est partie en Occident en 2019. Ce qui déjà à l’époque avait permis au TLP de manifester dans les rues contre cette décision de la Cour suprême d’acquitter Asia Bibi.

► À lire aussi : Pakistan: les réseaux sociaux bloqués, le climat anti-français perdure

Généralement, il y a deux grands courants de pensée dans l’islam sunnite au Pakistan : les deobandi, ceux que l’on considère un peu comme les inspirateurs des talibans, qui étaient connus pour leur sectarisme, et puis l’autre courant de pensée, barelvi, qui était plutôt perçu comme moins sectaire, notamment porté vers le soufisme. Et ce qu’on a vu apparaître ces dernières années, c’est un courant extrémiste au sein même de ce courant de pensée barelvi. Ce qui a un peu surpris.

Électoralement, le TLP s’est présenté aux dernières élections au Pakistan - sans obtenir de sièges au niveau national, mais ça veut dire que c’est un parti qui a été reconnu par les commissions électorales, ce qui est notamment souligné actuellement dans les commentaires au Pakistan. Ce n’est pas comme les organisations extrémistes, terroristes, dont plusieurs avaient été interdites par le passé par le gouvernement pakistanais : là on a pour la première fois une organisation qui a participé aux élections et qui est finalement interdite.

Pourquoi appeler à ces manifestations contre la France ?

Je rappellerai d’ailleurs que cet individu, réfugié pakistanais en France, qui avait essayé de s’attaquer à l’ancien siège de Charlie Hebdo, était quelqu’un qui se revendiquait de cette mouvance proche du TLP, et influencé par les vidéos qu’il a pu voir, mises en lignes par le TLP.

Cette décision de s’en prendre aux Français c’est à ramener à l’affaire Samuel Paty, et la position du président français sur la question du blasphème. Je rappelle que la question du blasphème au Pakistan n’est pas une question débattue, c’est une question admise qu’une personne blasphémant doit être condamnée à mort, même si souvent la sentence n’est pas appliquée.

► À lire aussi : Pakistan: Paris conseille à ses ressortissants de partir après des manifestations contre la France

Apparemment, il y avait une grosse mobilisation [pour ces manifestations contre la France en début de semaine, Ndlr]. Le TLP est une organisation qui a une capacité de rassembler les gens et de les faire descendre dans la rue qui est loin d’être négligeable. Si le TLP est interdit, on sait bien, forcément, comme ça a été le cas pour plusieurs organisations extrémistes par le passé, elle renaît sous un autre nom. Donc, le problème n’est pas réglé avec simplement l’interdiction de ce parti. Par contre, il aura peut-être beaucoup plus de mal à participer dans le futur à des élections au niveau régional, national ou local même sous un nouveau nom.

Le Premier ministre Imran Khan avait paru dans un premier temps céder aux demandes du TLP de boycott des produits français et de renvoi de l’ambassadeur. Maintenant, il interdit le TLP et met son chef en prison. Qu’est-ce qui s’est passé ?

Ce qui se passe c’est qu’actuellement le Pakistan est sur la liste grise du Groupe d’action financière contre le blanchiment de l’argent sale et le financement du terrorisme. Ce qui embête énormément les Pakistanais vu que la situation financière du pays n’est pas très bonne, c’est un euphémisme de dire ça. Donc, il était dangereux de laisser des extrémistes agir à leur guise, même si dans un premier temps effectivement en novembre dernier le gouvernement a cédé, mais c’était en espérant amener le TLP à la raison et qu’ils oublient leurs demandes du boycott des produits français et du rappel de l’ambassadeur de France au Pakistan.

Pour le Pakistan, l’enjeu c’est de ne pas apparaître aux yeux de la communauté internationale comme un pays qui abrite des partis extrémistes. Ce qui serait très mal vu évidemment dans le cadre de cette situation financière assez périlleuse que connaît actuellement le Pakistan, qui doit régulièrement faire appel à des capitaux, des prêts du FMI ou faire appel au financement de la Chine ou des pays du Golfe, pour sortir de l’ornière économique dans laquelle est le pays.

Ce qu’on peut noter aussi, c’est que l’armée pakistanaise n’est pas très contente, parce qu’il y a encore des équipements militaires français dans l’armée pakistanaise, et on n’a pas envie de se fâcher avec la France, notamment pour la modernisation de ces équipements français. En s’attaquant aussi à la France, il y a toujours aussi le risque de s’attaquer à l’Union européenne, qui pourrait faire acte de solidarité en épaulant la position française sur la question qui est au cœur du phénomène, la question du blasphème.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne