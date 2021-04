Saisie record de coquillages géants aux Philippines

La saisie record de 200 tonnes de coquillages géants représente une valeur de près de 20 millions d’euros sur le marché noir. AFP - HANDOUT

2 mn

Dans l'archipel de Palawan aux Philippines, dans l'une des plus vastes opérations contre le trafic illégal, les autorités ont mis la main sur 200 tonnes de coquillages géants, et notamment des bénitiers. Ces coquillages sont très demandés en Chine, car ils remplacent l'ivoire issu de l'Afrique. Leur braconnage affecte de façon permanente l'écosystème marin. Quatre suspects ont été arrêtés, ils risquent jusqu'à huit ans de prison et une amende qui peut aller jusqu’à 50 000 euros.