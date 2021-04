Covdi-19 en Inde: New Delhi confinée pour une semaine au moins

New Delhi, la capitale indienne, sera confinée pour au moins une semaine à partir du 19 avril 2021. AFP - SAJJAD HUSSAIN

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L’Inde continue à connaître une flambée inédite de cas de Covid-19 : dans les dernières 24 heures, plus de 275 000 cas ont été détectés dans le pays. Soit une augmentation quotidienne de 10 %, de loin la plus rapide du monde en ce moment. Les hôpitaux sont submergés face à une forme extrêmement contagieuse du virus, non encore clairement identifiée. Les autorités n’ont d’autre choix que de commencer à fermer les villes. New Delhi entre ce lundii soir 19 avril en confinement pour au moins une semaine.