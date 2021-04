Tensions au Pakistan: plusieurs appels à la grève de mouvements religieux, les policiers relâchés

Pakistan: l'arrestation du chef du parti religieux TLP a été suivie de violentes manifestations comme ici à Lahore, le 18 avril 2021. AP - K.M. Chaudary

Le ton monte au Pakistan où les tensions s’accentuent après des jours de manifestation anti-France pour réclamer le départ de l’ambassadeur de France. Exigence d’une organisation religieuse radicale après les propos d’Emmanuel Macron qui a défendu le droit à la caricature en octobre dernier après l’assassinat de l’enseignant Samuel Paty. Dans la ville de Lahore où les manifestants sont les plus virulents et les plus mobilisés, un sit-in se poursuit devant le QG de l’organisation qui a reçu le soutien d’autre partis politiques religieux.