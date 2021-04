Reportage

Covid-19: les hôpitaux indiens face à la pénurie d'oxygène

Le personnel de l'hôpital de Nashik vérifie les bouteilles après une fuite d’oxygène qui a entrainé la mort de 24 patients en quelques minutes, le 21 avril 2021. AP

L’épidémie de Covid continue à submerger l’Inde : plus de 300 000 cas en 24 heures pour 2 000 décès. C'est le plus grand nombre de morts quotidiennes dans le monde actuellement, devant le Brésil. Et l’une des raisons à cette augmentation des décès est le manque important en oxygène dans les hôpitaux. Reportage.