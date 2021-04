L'Inde enregistre un record de contaminations et de morts dus au Covid-19

Près de 300 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés mardi en Inde et le pays a enregistré un record de 2000 morts en 24 heures mercredi. Le pays est pris de court par une deuxième vague intense et fulgurante, alors qu’en mars il se croyait débarrassé du virus. Les services hospitaliers sont totalement submergés et manquent de tout, comme dans la ville de Bangalore.

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Il y a quelques semaines, la deuxième vague de Covid-19 en Inde était concentrée dans les villes de Pune et Bombay. Mais aujourd’hui toutes les grandes métropoles sont foudroyées par la reprise des contaminations.

À Bangalore, grande ville du sud du pays, les patients ne parviennent pas à se faire traiter dans les hôpitaux publics et privés. Le Dr Tawfique Chowdhury avait créé une ONG pour les plus démunis lors de la première vague. Il explique que la deuxième est encore pire. « Depuis deux, trois jours, la situation est terrifiante. On n’a même pas un tiers de ce qui est nécessaire. Nous avons ouvert une ligne d’aide et nous recevons des appels de personnes qui ont besoin de plasma, d'oxygène, d'ambulances, énumère-t-il. Et dans les cimetières et les crématoriums il faut faire la queue avant de pouvoir dire adieu à ses proches. »

Des chiffres sous-estimés

Alors que l’Inde a annoncé avoir enregistré mercredi un record de 2 000 décès liés au coronavirus en 24 heures, au moins 146 personnes sont mortes mardi dans le Karnataka. On y compte 160 000 cas actifs dont plus de 110 000 juste à Bangalore. Des chiffres qui selon le docteur pourraient bien être sous-estimés. « Il y a encore beaucoup de stigmatisation envers les malades, explique le Dr Tawfique Chowdhury. Ils attendent la dernière minute pour se faire traiter. Ils évitent de se faire tester. Et ils ont peur d’avouer qu’ils ont le Covid. Ils vont dire qu’ils ont une pneumonie, un rhume ou de la fièvre. »

L’Inde a enregistré mardi près de 300 000 nouveaux cas. Face à la tempête, les États demandent l’aide du gouvernement central, notamment pour l'oxygène et les médicaments. Le ministre de la Santé vient d’ouvrir la vaccination aux plus de 18 ans.

Les États du pays ont imposé différentes mesures de restrictions : depuis lundi soir Delhi est confinée pour une semaine, tous les magasins non essentiels ont été fermés dans le Maharashtra et l'État d'Uttar Pradesh, qui compte 200 millions d'habitants, impose un confinement pendant le week-end.

