Nouveau regain de tension entre la Chine et l'Australie

Marise Payne, ministre australienne des Affaires étrangères, le 28 juillet 2020 à Washington. REUTERS - POOL

Texte par : RFI 3 mn

La ministre australienne des Affaires étrangères vient de révoquer des accords conclus entre l’État du Victoria et trois gouvernements étrangers : l’Iran, la Syrie et surtout la Chine, qui avait signé en 2018 et 2019 deux accords avec cet État du Victoria, dans le cadre de son projet de Nouvelles Routes de la soie. Pékin dénonce une « provocation » qui contribue à aggraver encore un peu plus les tensions entre l’Australie et son principal partenaire commercial.