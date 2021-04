Covid-19: à trois mois des JO, le Japon déclare un nouvel état d'urgence

Des Japonais dans le métro d'Osaka (image d'illustration). AP - Hiro Komae

Confronté a une quatrième vague de coronavirus, le Japon a déclaré un nouvel état d'urgence dans ses principaux centres urbains (Tokyo, Osaka et Kyoto) en imposant des mesures plus strictes que les précédentes. Une forte hausse des contaminations avec de nouveaux variants du Covid-19 remet en cause la tenue des JO de Tokyo à moins de cent jours de leur ouverture.