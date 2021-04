La question climatique, point de réchauffement entre la Chine et les États-Unis

La Chine avait promis de venir avec un « message positif » au sommet climat initié par Joe Biden, mais sans nouvelles propositions. Toutefois, c’est une participation remarquée du président chinois, Xi Jinping, à ce sommet virtuel. Le climat est désormais le seul point de réchauffement de la relation sino-américaine. La diplomatie chinoise a beaucoup communiqué autour de cet évènement, jusque tard jeudi soir.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Avec le décalage horaire, la nuit américaine de ce sommet climat sur écran géant a duré très tard, jusqu’à 1h du matin ce vendredi en Chine.

►À lire aussi : Le climat, nouvel enjeu de la rivalité entre la Chine et les États-Unis

Pékin a soigné la communication, avec un concours de fonds d’écran – les boiseries du grand palais du peuple et le drapeau rouge derrière le président chinois, un fond bleu derrière le président américain – et puis cette conférence de presse post-discours donnée dans le bâtiment bunker du ministère chinois des Affaires étrangères à l’heure de Cendrillon, du jamais-vu.

Xi had a more impressive background than Biden did in the climate summit pic.twitter.com/K3RxOLUY3d — Bill Bishop (@niubi) April 22, 2021

La conférence a démarré après 23h avec un vice-ministre des Affaires étrangères, Ma Zhaoxu, et puis sur écran depuis Shanghai, pour des raisons sanitaires, a-t-on expliqué, l’envoyé spécial de la Chine pour le changement climatique, Xie Zhenhua, un vice-secrétaire général de la Commission nationale du développement et de la réforme, Su Wei, et le directeur général du département du changement climatique au ministère de l’Écologie et de l’environnement, Li Gao.

Neutralité carbone avant 2060

Ces hauts responsables ont repris le discours de Xi Jinping. À savoir que la Chine a objectif d’atteindre un pic d’émissions carbones avant 2030 et la neutralité avant 2060. Pékin se félicite du retour des États-Unis dans les négociations climatiques et le jeu multilatéral. Et ils ont relayé cette phrase notée dans le discours du président chinois : « Le principe des responsabilités communes mais différenciées est la pierre angulaire du climat mondial ».

Autrement dit, la Chine fait de très gros efforts et, sur ce dossier, se considère comme un pays en développement. Or, a répété le vice-ministre des Affaires étrangères « nous devons reconnaître pleinement la contribution des pays en développement à l'action climatique et tenir compte de leurs difficultés et préoccupations particulières ».

L'utilisation du charbon en question

À propos de la dépendance de la Chine au charbon, c’est l’autre phrase qui a été notée dans le discours. Xi Jinping s’engage à « contrôler strictement » les centrales électriques au charbon. Et face aux questions des journalistes jeudi soir, Xie Zhenhua, le monsieur climat de Pékin, s’est voulu rassurant.« La Chine fait face à d’énormes difficultés pour réduire sa consommation de charbon et parvenir à la neutralité carbone. Mais nous, les Chinois, nous tenons paroles. Si on dit qu’on peut le faire, on le fait. Notre objectif 2020 a été atteint. Celui du pic d’émissions carbones avant 2030 le sera aussi », a-t-il dit.

Xie Zhenhua a rappelé aussi que cette participation du président chinois était du donnant donnant, les États-Unis s’étant engagé à soutenir la COP15 sur la protection de la diversité à Kunming en Chine en octobre prochain, qui aura lieu avant la COP26 de Glasgow, le mois suivant.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne