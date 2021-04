Indonésie: selon la Marine, le sous-marin disparu a coulé

Indonésie, le 24 avril: la conférence de presse de l'état-major de la Marine au cours de laquelle a été annoncée la perte du sous-marin KRI Nanggala, coulé avec son équipage. AP - Firdia Lisnawati

Texte par : RFI Suivre 3 mn

C’est un scénario des plus funestes qui se dessine trois jours après la disparition mercredi d’un sous-marin avec 53 personnes à bord au nord de l’île de Bali. Alors que les équipes de sauvetage faisaient tout leur possible pour retrouver l’équipage avant l’épuisement des réserves d’oxygène, cette échéance est désormais passée et des débris retrouvés ont amené la Marine indonésienne à déclarer que le sous-marin avait coulé.