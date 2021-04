Le projet de méga-centrale nucléaire construite en Inde par EDF relancé

Une centrale nucléaire dans l'Uttar Pradesh en Inde (photo d'illustration). XAVIER GALIANA / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La plus grande centrale nucléaire verra-t-elle le jour en Inde ? Voilà plus d'une décennie que ce projet existe entre le pays asiatique et la France. Malgré les volontés politiques des dirigeants, les obstacles ont eu tendance à s'accumuler. Seul en lice pour fournir les six réacteurs nouvelle génération, le géant français EDF annonce qu'une étape cruciale vient d'être franchie: une offre engageante a été présentée par le groupe aux autorités indiennes.