Sommet de l’ASEAN: Jakarta appelle la junte birmane à restaurer la démocratie

Le sommet de l'Association des nations du sud-est asiatique sur la crise en Birmanie s’est tenu ce samedi 24 avril à Jakarta, la capitale indonésienne. Alors que l’armée a tué plus de 700 personnes depuis le coup d’État du 1er février, le président indonésien Joko Widodo a appelé la junte birmane à cesser les violences contre les civils et à restaurer la démocratie.

Dans une prise de parole d’une fermeté inhabituelle, le dirigeant indonésien a également appelé à la libération des prisonniers politiques, à autoriser l’envoie d’une aide humanitaire et que des envoyés spéciaux de l'Asean puissent « promouvoir le dialogue avec toutes les parties », ce que préconisait l’ONU en amont du sommet.

Le général Min Aung Hlaing, le responsable du putsch, se trouvait à Jakarta, déplacement qui a été fortement critiqué par la communauté internationale. Le gouvernement fantôme mis en place par l’opposition, composé d’un grand nombre de parlementaires élus lors des élections remportées par le parti d’Aung San Suu Kyi en novembre dernier, n’a en revanche pas été invité par l’Asean à participer au sommet.

Des désaccords sur l'approche à avoir

Selon le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong, a assuré que le chef de la junte avait « entendu » et qu'il « n’était pas opposé à ce que l'Asean joue un rôle constructif » dans la résolution de la crise.

Les pays de l’Asean sont divisés sur l’approche à avoir : les pays les plus physiquement proches de la Chine semblent opposés à une intervention en Birmanie tandis que les plus éloignés, comme l’Indonésie, voudraient avoir un rôle plus actif, comme le montre les déclarations de Joko Widodo.

