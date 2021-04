Inde: la commission électorale menacée de poursuites pour «meurtre» après des meetings de masse

Des partisans du parti nationaliste hindou (BJP) du Premier ministre Narendra Modi, lors d'un meeting électoral à Calcutta au Bengale-Occidental, le 5 avril 2021. AP - Bikas Das

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Submergée par une deuxième vague de la pandémie, l’Inde enregistre ces jours-ci plus de 320 000 cas quotidiens de Covid-19, le plus haut taux jamais enregistré au monde. Le gouvernement a été régulièrement critiqué par l’opposition et la société civile pour les faibles mesures prises pour prévenir cette deuxième vague. C’est maintenant la justice qui s’y met: des hauts magistrats ont accusé la commission des élections d’être responsable de cette violente résurgence de cas, en laissant les élections régionales se dérouler pendant tout le mois d’avril.