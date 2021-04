Covid-19 en Inde: face à la pénurie d’oxygène, un marché noir se met en place

Je dois m'occuper de 15 à 20 patients toute seule. En ce moment, à cause de la pénurie d'oxygène, beaucoup de patients meurent car on n'a pas assez d'oxygène dans notre hôpital. Je venais à peine d'arriver au travail ce matin qu'un patient est décédé sous mes yeux car on n'avait pas assez d'oxygène pour le sauver. Tous les jours je vois 6 à 7 patients mourir devant moi. On n'a plus de lits dans notre hôpital. Je vois des gens attendre pendant des heures, même des jours pour tenter d'avoir une place. C'est très difficile pour moi et mes collègues. On est très fatigués. On donne tellement pour aider tous les patients. Mais on a aucune reconnaissance. Premièrement, nos salaires sont très bas. Je gagne 300 euros par mois et depuis 1 an, 7% de mon salaire n'est pas versé à cause de la crise économique. Et l'hôpital a 3 mois de retard sur nos salaires. On n'a pas l'impression d'être respectés.