Covid-19: le variant indien présent dans 17 pays selon l'OMS

Outre l'Inde, trois Etats sont particulièrement touchés par le variant indien, rapporte l'OMS, le Royaume-Uni, les États-Unis et Singapour.

Le variant B.1.617, plus communément appelé variant indien a été détecté dans plus de 1 200 séquences de génome dans « au moins 17 pays », a annoncé l'OMS. Ce variant plus contagieux serait particulièrement présent au Royaume-Uni, aux États-Unis et à Singapour, ainsi que dans plusieurs pays européens comme la Belgique, la Suisse, la Grèce et l'Italie.

En Inde, le B.1.617 a en effet un taux de croissance plus élevé que les autres. D'après l'OMS, ce variant pourrait être plus contagieux que sa souche mais il reste pour l'instant dans la catégorie « variant d'intérêt » et non pas « préoccupant ».

L'Inde a dépassé le seuil des 200 000 morts ce 28 avril et a encore connu mardi, un nombre impressionnant d'infections en une journée : 350 000.

