Samsung: pour payer la succession, les héritiers donnent leurs Picasso, Dali et Gauguin

L'héritier de l'empire Samsung, Lee Jae-yong, après sa condamnation à deux ans et demi de prison pour corruption, à la sortie de la Haute Cour de Séoul, le 22 avril 2021. AFP - JUNG YEON-JE

Texte par : RFI

Six mois après le décès du président de Samsung Lee Kun-hee, ses héritiers ont annoncé comment ils comptaient régler les frais de succession qui s’élèvent à près de 9 milliards d’euros. Les taux d'imposition sur l’héritage sont très élevés en Corée du Sud et celui qui a fait décoller le géant de l’électronique mondial a laissé derrière lui plus de 16 milliards d’euros de patrimoine. Les enfants et la veuve de Lee Kun-hee se sont donc résolus à se séparer de toiles de maître pour ne pas alourdir les droits de succession.