Crise sanitaire en Inde: quelles conséquences sur l'élection au Bengale-Occidental?

Devant un bureau de vote à Calcutta, ce jeudi 29 avril 2021, des centaines d'électeurs font la queue au détriment du respect de distanciation physique. REUTERS - RUPAK DE CHOWDHURI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Inde, le pays peine à faire face à une fulgurante deuxième vague de contamination au Covid-19, avec plus de 370 000 cas par jour et c’est dans ce contexte que se terminait ce jeudi l’élection régionale du Bengale-Occidental, dans le nord-est du pays. Huitième et dernier jour de vote pour des électeurs qui se sont tout de même déplacés en nombre.