En Indonésie, le niveau sonore des muezzins fait polémique

En Indonésie, certains citoyens trouvent que le muezzin est trop bruyant et que les haut-parleurs de la mosquée sont trop fort. Ce qui pourrait apparaître comme un problème trivial de voisinage ou de nuisance sonore refait régulièrement surface et interroge la Constitution même du pays et sa position vis-à-vis de la religion.

De notre correspondante à Jakarta,

La dernière en date qui s'est plainte du bruit du muezzin n’est pas n’importe qui. Zazkia Mecca est une mère de cinq enfants, mais c’est surtout une influenceuse qui a presque 19 millions d'abonnés sur Instagram. Or, si aux États-Unis ou en Europe, c’est surtout sur Twitter que politiciens et internautes s’enflamment et que les polémiques débutent, en Indonésie, le gouvernement et les citoyens lui préfèrent Instagram.

Zazkia Mecca a posté sur son compte une vidéo où l’on entend une personne s’égosiller à tue-tête. L’homme qui parle et fait ces vocalises a 23 ans et s’appelle ramadan. Il demande aux personnes de son quartier qui cuisinent pour leur famille, c’est-à-dire souvent les femmes, de se réveiller pour faire à manger. Il n’est pas encore 4h du matin et il faut préparer le repas de « sahur » qui, durant le mois de jeûne du Ramadan, se prend avant le lever du soleil.

L’islam n’est pas une religion d’État en Indonésie

En commentaire de cette vidéo, Zazkia Mecca s’interroge sur l’important volume sonore utilisé pour cela. Elle cite ensuite dans une autre vidéo des hadiths rappelant que le prophète Mohamed invite à respecter ses voisins et que les annonces de la mosquée ne doivent pas être tapageuses, mais surtout elle rappelle le caractère multiconfessionnel de l’Indonésie. C’est important pour comprendre pourquoi ce genre de fait divers enflamme dans le pays : l’Indonésie est le pays qui compte le plus de musulmans au monde, mais l’islam n’est pas une religion d’État et sa Constitution insiste bien sur la pluralité de croyances, notamment à l’origine de sa devise « Unie dans la diversité ».

Zazkia Mecca, elle, est musulmane comme 86% des Indonésiens, mais par le passé, lorsque des minorités religieuses s'étaient plaintes du volume sonore des mosquées, elles avaient parfois été sanctionnées.

C’est le cas de Meiliana. En 2018 cette femme bouddhiste de l’île de Sumatra a été condamnée à 18 mois de prison pour blasphème après avoir supposément critiqué les décibels de la mosquée de son quartier.

Depuis, entre loi antiblasphème, pluralisme religieux, et l'islam majoritaire souvent mis en avant par les politiciens et sa Constitution, l’Indonésie a souvent du mal à trancher. Mais en février dernier, une autre vidéo virale a obligé les autorités à se positionner : les parents d’une écolière chrétienne ont enregistré discrètement une réunion où l’on expliquait que leur fille était forcée de porter le voile musulman à l’école publique. Face au tollé, un décret a été publié par le ministère de l’Éducation interdisant dans les établissements publics l’obligation du voile.

