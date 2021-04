Afghanistan: le retrait des contingents de la mission de l'Otan a commencé

Parmi les 36 pays qui participent à l'Otan, les plus engagés outre les Américains, sont l’Allemagne avec 1 300 soldats en Afghanistan. Ici, le 29 mars 2012, des soldats allemands dans la province de Kunduz.

Après 20 ans de guerre en Afghanistan, les soldats américains rentrent chez eux. Un départ qui commence ce samedi, et qui doit se poursuivre jusqu’au 11 septembre. Les troupes de l’Otan, qui se sont calées sur le calendrier américain, ont commencé leur retrait ce jeudi.

Deux mille cinq cents soldats américains doivent quitter l’Afghanistan, s’y ajoutent 16 000 sous-traitants civils et leur équipement, ainsi que 7 000 soldats de l’Otan, tous dépendent de l’armée américaine pour le transport de troupes et de matériel.

Parmi les 36 pays qui participent à cette alliance, les plus engagés, outre les Américains, sont l’Allemagne – 1 300 soldats, l’Italie (un peu moins de 900), le Royaume-Uni (750) et la Turquie (600).

Ce retrait, a précisé la Maison Blanche, s’accompagne d’un déploiement provisoire de renforts, en Afghanistan et dans les pays alentours, pour raisons de sécurité. Depuis l’annonce du départ des troupes étrangères, les talibans multiplient déjà les attaques contre les policiers et militaires afghans : plus d’une centaine ont été tués ces deux dernières semaines.

Ce vendredi au moins cinq personnes ont été tuées et soixante blessées dans l'explosion d'une voiture piégée à Pul-e-Alam, la capitale de la province de Logar (est). L'attentat a pris pour cible une maison d'hôtes où vivaient des dizaines de personnes.

Depuis 2015, les forces de l’Otan formaient les forces de sécurité afghane pour assurer la sécurité dans le pays après le départ des alliés. Mais à l’heure où cette mission « Resolute support » s’achève, le chef du commandement central de l'armée américaine, le général McKenzie, s'est dit inquiet de la capacité de l'armée afghane à remplir cette mission, sans le renseignement et le soutien armé que lui fournissait également depuis des années la coalition, et qui lui donnait un avantage certain sur les talibans.

Le départ des forces de l'Alliance pourrait plonger l'Afghanistan dans une nouvelle guerre civile ou permettre le retour au pouvoir des talibans, qui en avaient été chassés fin 2001.

Les talibans ont posé un nœud coulant qu'ils vont resserrer petit à petit et lorsque le dernier soldat américain et les forces de l'Otan auront quitté l'Afghanistan en septembre, début octobre, je donne quelques semaines maximum à l'existence de ce gouvernement [...] Le gouvernement de Kaboul n'est pas couvert comme l'a été celui de Najiboullah au départ des Soviétiques. Jean-Charles Jauffret, professeur émérite d’histoire contemporaine à Sciences Po Aix Christophe Paget

► À écouter et lire aussi : Pourquoi 20 ans après, les États-Unis se retirent d’Afghanistan?

