Inde: pourquoi le nombre de morts du Covid-19 est largement sous-estimé

Des bûchers funéraires de victimes du Covid-19 brûlent sur un terrain qui a été converti en crématorium pour une crémation de masse à New Delhi, le samedi 24 avril 2021. AP - Altaf Qadri

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L’Inde fait face depuis un mois à une vague fulgurante d’infections de Covid-19 : plus de 386 000 cas enregistrés en 24h pour 3 500 décès. Cela parait beaucoup en termes absolus, mais assez peu pour un pays d’1,3 milliard d’habitants. Les causes des décès en Inde sont cependant très rarement rapportées en temps normal et encore moins en temps de pandémie.