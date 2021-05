Chine: ruée sur les transports pour les congés du 1er-Mai

Pays depuis lequel la pandémie de coronavirus s’est propagée au reste du monde, la Chine vit quasiment sans restrictions et les congés du 1er-Mai devraient voir plusieurs dizaines de millions de Chinois voyager à travers le pays.

Avec notre correspondant à Pékin, Zhifan Liu

Après une année 2020 morose en terme de tourisme, 2021 semble être celle de tous les records. Alors que les restrictions sont tombées les unes après les autres, le Chinois devraient profiter de ces cinq jours de congés pour célébrer la fête du Travail.

Une aubaine pour le secteur du tourisme. D’après le site de réservation trip.com, 200 millions de trajets devraient être effectués durant ces 5 jours, c’est plus qu’en 2019. Et les autorités s’attendent déjà à un record sur les routes avec 60 millions de véhicules circulant pour cette journée du 1er mai.

Les chemins de fer et les compagnies aériennes anticipent également une légère hausse par rapport à 2019 alors que les trajets avaient sensiblement chuté l’an dernier à cause des mesures mises en place pour contrer l’épidémie de coronavirus.

Mais depuis plusieurs mois, la Chine ne vit plus vraiment avec la peur de la maladie, et il est tout à fait possible de voyager librement à travers le pays.

Seul signe indiquant que l’épidémie n’est pas encore un lointain souvenir, les frontières sont toujours fermées, l’occasion pour les Chinois de redécouvrir leur pays.

