Covid-19 au Cambodge: les journalistes interdits de se rendre dans les «zones rouges»

Des membres de l'armée cambodgienne vaccinent la population à Phnom Penh, le 1er mai 2021. REUTERS - CINDY LIU

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Au Cambodge, les autorités ont ordonné aux journalistes de ne plus s’exprimer à partir des « zones rouges » liées au coronavirus. C’est un pas de plus vers une censure forte dans le pays où il est déjà compliqué d’exercer ce métier, et cela intervient quelques jours après un rapport de l’ONG Amnesty International critiquant les mesures imposées dans le pays pour lutter contre le coronavirus.