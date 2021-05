Afghanistan: l’accès aux soins pour les femmes fragilisé par la réduction de l’aide humanitaire

L’ONG Human Rights Watch publie ce jeudi 6 mai un rapport inquiétant sur les réductions de l’aide humanitaire en Afghanistan et leur impact sur l’accès aux soins de santé pour les femmes.

Avec notre correspondante à Kaboul, Sonia Ghezali

Si en 2013, les pays membres de l’OCDE ont versé 141 millions de dollars pour l'aide à la santé en Afghanistan, en 2019, ils n’en n’ont versé que 105 millions de dollars soit 26% de moins. Les conséquences sur l’accès aux soins pour les femmes sont alarmantes. HRW s’inquiète que la situation ne s’aggrave encore plus après le retrait total des troupes étrangères avant le 11 septembre car celui-ci s’accompagnera surement d’une baisse de l’aide humanitaire pour le système de santé afghan sinistré.

Or les femmes subissent de plein fouet les conséquences des réductions de l’aide humanitaire. Les hôpitaux publics sont gratuits, mais dépourvus de matériel. Ce qu’explique le docteur Nahid Keshwash qui travaille à Kunduz dans le nord-est de l’Afghanistan. « Les patients doivent acheter le matériel médical eux-mêmes. Même dans les hôpitaux provinciaux, les patients doivent tout acheter : les gants médicaux, la boîte à pharmacie, etc. L'hôpital ne fournit que la chambre et parfois des analgésiques pour les patients. »

Le docteur Nahid travaille pour une ONG qui apporte une aide médicale à la population. De nombreuses femmes venant des zones rurales figurent parmi ses patientes. « Nous n'avons qu'un service de santé de base donc dans les cas lourds, nous les envoyons dans d'autres hôpitaux mais certaines ne peuvent pas se permettre d’y aller à cause de problèmes financiers et à cause de l'insécurité. J’ai vu des femmes enceintes arriver trop tard en ville et mourir. »

Le retrait des troupes étrangères s’accompagnera sûrement d’une nouvelle réduction de l’aide internationale au service de santé, craint le docteur Nahid, alors que celui-ci est très sinistré malgré vingt ans de présence étrangère.

