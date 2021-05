Covid-19: plusieurs voisins de l’Inde ferment leurs frontières avec le géant asiatique

Crémation sur les rives du Gange à Garhmukteshwar dans l'État nord de l'Uttar Pradesh, en Inde, 6 mai 2021. REUTERS - DANISH SIDDIQUI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L’Inde annonce ce jeudi 6 mai un record : près de 4 000 décès dus au Covid et 412 000 nouvelles contaminations en 24 heures. Depuis le début de la pandémie, au moins 21 millions de personnes auraient été contaminées, et le pic ne devrait pas arriver avant plusieurs semaines. Sans plus attendre, le Sri Lanka a fermé ce jeudi ses frontières avec le géant asiatique - plusieurs voisins avaient déjà fait de même.