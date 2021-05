Covid-19: l’Inde favorable à la levée des brevets sur les vaccins

L’Inde est le premier fabricant de médicaments génériques du monde et devrait être cette année le deuxième producteur de vaccins anti-Covid-19. Mais l’essentiel des doses est issu d’une seule compagnie, Serum Institute of India, qui produit le vaccin d’AstraZeneca sous licence.Si les brevets sont levés, beaucoup d’autres compagnies devraient se lancer dans la course. © REUTERS

Comme on pouvait s’y attendre, l’Inde a réagi favorablement à la possibilité de lever temporairement les brevets protégeant les vaccins contre le Covid-19. C’est ce pays qui avait, avec l’Afrique du Sud, fait cette requête en octobre devant l’Organisation mondiale du commerce. L’Inde est l’un des plus grands producteurs de médicaments génériques et de vaccins au monde, mais même si la levée des brevets arrive, il faudra du temps pour qu’elle produise des effets dans le pays.