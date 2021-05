Inde: l'Unicef alerte sur le drame des orphelins du Covid

Plus de 414 000 cas de Covid-19 ont été détectés en un jour en Inde. C'est du jamais vu pour un seul pays depuis le début de la pandémie. Elle n'en finit pas de faire des ravages dans le pays avec en moyenne deux morts toutes les minutes. Conséquence : le nombre d'orphelins augmente. Livrés à eux-mêmes, certains pourraient être victimes des pires abus prévient l'Unicef.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Une tragédie dans la tragédie. Alors que l'Inde enregistre près de 4 000 décès par jour, il n'est plus rare de voir des enfants perdre leurs deux parents à cause du Covid. Voire même d'autres membres de leur famille. Ils doivent être rapidement pris en charge alerte Yasmine Haque, la représentante de l'Unicef en Inde. « Nous ne savons pas exactement combien d'enfants sont devenus orphelins à cause de la pandémie. Mais nous avons vu apparaître sur les réseaux sociaux des demandes d'adoption illégales. Exposant ces enfants à toutes sortes de trafic et d'abus. Le ministère de la Famille a d'ailleurs demandé aux gouvernements locaux d'être proactifs et de rechercher les enfants concernés ».

La population est elle aussi encouragée à appeler un numéro vert, le 1098, pour signaler un enfant abandonné ou en détresse. On estime qu'il y a, à peu près, 30 millions d'orphelins en Inde. La situation pourrait être encore pire au Népal voisin où les chiffres de la pandémie se rapprochent dramatiquement de ceux de l'Inde.

🚨 #COVID19India : une 2ème vague dévastatrice de #COVID19 frappe l'#Inde, laissant les familles dans un besoin désespéré d'assistance. @UNICEF lance un appel au don. Aidez-nous à livrer des fournitures vitales dès aujourd'hui.

Faire un don ➡ https://t.co/c0GjpmUmia — UNICEF France (@UNICEF_france) April 30, 2021

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne