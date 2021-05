Inde : une dizaine de morts dans des violences politiques au Bengale-Occidental

Les partisans du TMC fêtent la victoire de leur parti. Le 5 mai 2021 à Kolkata. REUTERS - RUPAK DE CHOWDHURI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Inde, la région du Bengale-Occidental, à l’est du pays, connaît depuis plusieurs jours des violences politiques meurtrières. Elles sont perçues comme des règlements de compte après la déclaration des résultats des élections régionales, dimanche 2 mai. Le parti du TMC a remporté une large victoire contre les nationalistes hindous du BJP, et les membres de deux camps s’affrontent maintenant violemment. Plus d’une dizaine de partisans sont morts, et beaucoup d’autres vivent dans la terreur. L’un de ces partisans pourchassés s’est confié à RFI.