Afghanistan: explosion meurtrière près d'une école à Kaboul

Au moins 30 morts et une cinquantaine de blessés, selon le ministère de l'intérieur. C'est le bilan de l'explosion survenue ce samedi après-midi devant une école de Kaboul, dans l'ouest de la ville. La cause de l'explosion est pour l'instant inconnue. Les talibans nient toute implication.

L’attentat a eu lieu dans l’une des zones des plus pauvres de Dasht-e-Artchi, un quartier de l’ouest de Kaboul où vit une majorité de hazaras, la minorité chiite d’Afghanistan. C’est l’école Sayed Shuhada qui a été visée au moment où les jeunes filles étaient en cours. En Afghanistan, les écoles ne sont pas mixtes, les garcons et les filles ne vont pas en même temps à l'école. Les hazaras sont régulièrement la cible du groupe État islamique,

Il y a eu trois explosions, indique notre correspondante à Kaboul, Sonia Ghezali. Un témoin sur place a raconté à une journaliste avoir interpellé le conducteur d’une voiture stationnée près de l’école. « L’homme tremblait. Je lui ai demandé ce qu’il faisait ici et il m’a répondu de m’occuper de mes affaires. » Ce témoin, accompagné de ses deux petites filles, explique s’être dépéché de s’éloigner. Il était à une cinquantaine de mètres de la voiture quand celle-ci a explosé. Alors que des dizaines d’éléves se précipitaient à l’extérieur de la bâtisse, tentant de fuir les lieux, une deuxième puis une troisième explosion a eu lieu.

Des témoins sur place racontent que le sol était couvert de sang, de parties de corps arrachées, au milieu de dizaines de corps sans vie et de blessés gémissants. Le trottoir est couvert de livres d’école, de cartables et de nombreux voiles blancs que portent les écolières en Afghanistan.

Trois heures après les explosions, il n’y avait toujours aucun membres des services de sécurité sur place, explique un témoin. Les habitants du quartier ont eux-mêmes formée une chaîne humaine pour créer un cordon de sécurité autour des lieux alors que les ambulances évacuait les victimes.

« Les gens sur place sont furieux et s'en sont pris aux ambulanciers », a déploré le porte-parole du ministère de la Santé, Dastagir Nazari.

Une enquête pour « attaque terroriste » a été ouverte, a indiqué le porte-parole adjoint du ministère de l'Intérieur, Hamid Roshan.

Cette explosion intervient alors que les États-Unis et les Européens ont appelé vendredi à une reprise « immédiate » et « sans conditions préalables » des négociations en Afghanistan, accusant les talibans de faire régner la violence durant le retrait des forces étrangères 20 ans après leur déploiement et de bloquer le processus de paix.

Les autorités à Kaboul craignent une recrudescence des violences. Les talibans, chassés du pouvoir fin 2001 par l'intervention américaine, ont récemment intensifié leurs attaques à travers le pays, selon les autorités afghanes.

