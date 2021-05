Cent jours après le coup d'État, la Birmanie plus instable que jamais

[...] La solution c'est évidemment de reconnaître les élections de 2020, mais plus les jours avancent, plus il est difficile d'espérer que ce scénario puisse se produire. Les militaires finalement s'accrochent à leur coup. Les militaires espéraient que le coup soit très rapide, que l'opposition démocratique s'écrase et puis que les militaires puissent transformer le système politique birman pour assurer leur domination dans le système et retourner vers des élections un an plus tard. Mais la situation a complètement changé dans les 100 derniers jours. Ce qu'on voit en fait, c'est une descente du Myanmar dans une guerre civile. Les dissidents joignent les groupes armés, qui gonflent les rangs de plusieurs milliers de personnes. Donc on peut possiblement anticiper dans les prochains mois une guerre civile ouverte.