La Chine fait face à un vieillissement particulièrement rapide de sa population

De plus en plus de retraités par rapport aux actifs: la population de la Chine a connu ces 10 dernières années sa plus faible croissance depuis des décennies, au point de se faire rattraper prochainement par le voisin indien. Aujourd'hui près de 18% de la population a plus de 65 ans ce qui n'est pas sans poser de nombreux problèmes.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

La Chine, pays le plus peuplé du monde comptait officiellement 1,411 milliard d'habitants fin 2020, a annoncé Pékin ce 11 mai en présentant les résultats de son recensement décennal. Par rapport au précédent recensement de la population en 2010, la population a augmenté de 5,38% en 10 ans (ou de 0,53% en moyenne par an), selon le Bureau national des statistiques (BNS). Il s'agit de la progression la plus faible depuis les années 1960. Il y a donc de plus en plus de retraités par rapport aux actifs.

La Chine vieillit

La Chine va commencer à devenir vieille avant d’avoir terminé son développement, et ce très rapidement, a expliqué au correspondant de RFI à Pékin, Liang Chunxiao, cofondateur de l'Aging Society 30 Forum, un centre de recherches qui conseille le gouvernement chinois.

Le vieillissement de la population chinoise a un impact considérable sur le monde entier. Il s’agit d’un problème majeur qui présente de nombreuses différences par rapport à de nombreux pays occidentaux : « Nous parlons d’un super vieillissement de la population chinoise, car il n’y a que des superlatifs. Premièrement, il s’agit d’un vieillissement à grande échelle. Sur 1,4 milliard d'habitants, le nombre des plus de 60 ans dépasse les 18%: 264 millions de Chinois ont plus de 60 ans aujourd’hui. C’est un vieillissement ultra rapide. La Chine est peut-être le pays qui vieillit le plus vite. Plus vite encore que le Japon. Par rapport à de nombreux pays développés, notre population vieillit alors que notre développement économique n'est pas terminé. Cela fait du vieillissement de la population un problème plus difficile pour nous que de nombreux pays développés. Enfin, ce déséquilibre va durer. Nous ne pensons pas qu'il puisse être résolu avant deux ou trois décennies », déplore Liang Chunxiao.

La Chine sera un pays vieux avant d’être riche

Le vieillissement de la population de la Chine durera jusqu'à la fin de ce siècle, selon ce chercheur interrogé par RFI qui considère que ce problème mérite attention.

La publication du recensement a été retardée de plusieurs semaines en Chine, alimentant l'idée selon laquelle les chiffres seraient embarrassants pour le régime communiste. Fin avril, le pouvoir a démenti des informations affirmant que la Chine s'apprêtait à annoncer sa première baisse de la population depuis la grande famine de la fin des années 1950.

La Chine pourrait ainsi se voir rafler plus rapidement que prévu sa couronne de première population mondiale par l'Inde, qui devait compter en 2020 1,38 milliard d'habitants, selon les estimations des Nations unies.

Chute de la #natalité en #Chine. 10,4 naissances ont été enregistrées pour 1000 habitants l'an passé selon le Bureau national des statistiques. C'est le nombre de bébés le plus bas depuis l'arrivée du Parti communiste à la tête du pays. https://t.co/fFC1bLj6HD — Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) January 17, 2020

