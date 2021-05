Corée du Sud: une publicité pour le camping retirée car jugée «anti-hommes»

Une campagne publicitaire a affolé les réseaux sociaux en Corée du Sud, car elle a été jugée « anti-hommes ». Cette affiche promotionnelle d’une campagne autour du camping montrait deux doigts attrapant une saucisse : les internautes l’ont jugée trop proche de celle d’un groupe féministe montrant un index et un pouce rapprochés, ce qu’ils voient comme une attaque à la taille du sexe masculin. La polémique atteint désormais la police nationale.

De notre correspondant à Séoul,

Dans la mentalité des internautes choqués par cette affiche, tout part d’un groupe féministe dissout depuis quatre ans, qui s’appelait Megalia. On voyait sur le logo de cette association un index et un pouce rapproché, ce qui avait été considéré à l’époque comme une volonté d’attaquer les hommes en montraient qu’ils avaient un petit sexe.

La semaine dernière, l’entreprise d’épicerie GS25 a dévoilé une affiche de campagne promotionnelle autour du camping, avec une main dans une position légèrement similaire qui attrapait une saucisse grillée. Cela a suffi pour que les réseaux sociaux s’enflamment. Les appels au boycott se sont multipliés à tel point que la main a été supprimé du visuel, avant que l’affiche dans son intégralité ne soit retirée.

Preuve du poids que peuvent avoir les réseaux sociaux en Corée du Sud, l’entreprise a présenté ses excuses, par la voix de son PDG.

Une pétition pour mettre fin au contrat avec l’État

La polémique ne s’est pas éteinte pour autant. Car les internautes qui se sont sentis attaqués par l’affiche ont créé une pétition sur le site de la Présidence sud-coréenne. La marque de supérette étant sous contrat avec l’État pour fournir de la nourriture aux soldats, les internautes demandaient un boycott et une rupture de ce dernier.

La pétition a déjà recueilli près de 100 000 signatures. Mardi 11 mai, la responsable de l’affiche a dû s’excuser dans les médias en expliquant qu’elle n’avait pas d’intentions particulières avec cette affiche et qu’elle était « une mère qui travaille et qui aime son fils et son mari ».

D’autres entreprises forcées par retirer des symboles de doigts attrapant des objets

La polémique s’est désormais étendue à d’autres entreprises, notamment des marques poulet grillé qui avaient une affiche avec un symbole similaire : tout simplement deux doigts attrapant du poulet. Ils ont fini par retirer les affiches considérées problématiques et se sont excusés.

Idem pour une marque de nouilles instantanées qui avaient une photo montrant une main qui tenait des baguettes. Cette fois, le responsable était le petit doigt, trop rapproché aux goûts de certains d’un autre doigt, évoquant donc une haine des hommes de la part de ces entreprises. Mais il n’y a pas que des acteurs privés qui sont concernés : la police coréenne montrant dans une de ces campagnes de recrutement un signe similaire a elle aussi été sous le feu des critiques.

Des blogs « masculinistes » à l’origine de la polémique ?

S’il est toujours assez difficile de savoir d’où une telle polémique est partie dans les réseaux sociaux, ce sont principalement des hommes qui ont réagi.

Il existe en Corée du Sud de nombreux blogs utilisés uniquement par des hommes, où des propos extrêmement sexistes et antiféministes, voire « masculinistes » sont tenus. Par exemple, dans l’un d’entre appelé Ilbe, les femmes sont désignés par le terme 피싸개 (Pi Sa Gae), soit littéralement « emballage de sang » : une référence très peu subtile à la menstruation. Et ces derniers jours, de nombreuses discussions autour de cette polémique ont fleuri sur ces sites.

