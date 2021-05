L'Inde enregistre une augmentation des contaminations dans les campagnes de l'Uttar Pradesh

L’Inde a enregistré 348 000 cas de Covid-19 dans les dernières 24 heures, ce qui représente une légère baisse depuis quatre jours. La progression du virus semble ralentir, surtout dans les grandes villes comme Bombay et New Delhi, ravagées ces dernières semaines. Toutefois le virus se propage maintenant dans les campagnes où les capacités de tests sont très faibles. Beaucoup de nouveaux cas pourraient donc passer sous les radars.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Dans une grande partie du nord et de l’ouest de l’Inde, les autorités enregistrent davantage de nouvelles infections de Covid-19 dans les campagnes que dans les villes. Une information inquiétante car les infrastructures sanitaires sont rares et éloignées de ces villages, et les habitants doivent souvent faire des dizaines de kilomètres rien que pour se faire tester. Seulement les plus malades le font, en cas d’urgence.

Sous-estimation des cas

C’est ainsi que dans certains districts ruraux du Rajasthan, les deux tiers des tests sont positifs. L’Inde souffrait déjà d’une importante sous-estimation de cas de Covid-19, ce problème risque d’empirer. Dans l’État de l’Uttar Pradesh, le plus peuplé du pays, le gouvernement affirme vouloir affronter ce problème, comme l’explique son porte-parole, Navneet Sehgal. « Nous avons envoyé 97 000 équipes dans les zones rurales, qui vont couvrir 6 000 villages, explique-t-il. En une semaine, nous voulons ainsi réaliser un million de tests antigéniques rapides, afin de toucher toute la population rurale. »

Plus d'efforts pour les campagnes

Couvrir toute la population rurale demandera en fait bien plus d’efforts : dans cet État, plus de 180 millions de personnes vivent à la campagne. Les autorités soutiennent que le nombre de nouveaux cas enregistrés est très bas, et même en baisse ces derniers jours. Mais l’Uttar Pradesh compte aussi l’un des taux de tests par habitant les plus bas du pays.

► À lire aussi : Covid-19 en Inde: l’arrivée d’oxygène offre un bol d’air à New Delhi

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne