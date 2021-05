Coronavirus en Inde: l’élargissement de la vaccination se confronte aux pénuries de doses

Vaccination à New Dehli, le 4 mai 2021. © REUTERS - ADNAN ABID

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’Inde continue à affronter une vague violente de contaminations au Covid-19, avec plus de 360 000 cas rapportés en 24 heures pour 4 100 décès. L’une des solutions envisagées par le gouvernement pour y faire face a été l’élargissement de la population éligible à la vaccination. Depuis le 1er mai, tous les Indiens de plus de 18 ans peuvent recevoir une dose. Mais la production ne suit pas et le pays fait aujourd’hui face à une pénurie de doses.